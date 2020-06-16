Дипломаты Украины и Греции обсудили возобновление авиарейсов между странами с 1 июля

В МИД отмечают, что обе страны заинтересованы в возобновлении полномасштабных двусторонних отношений в политической сфере.

Дипломаты Украины и Греции обсудили перспективу возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, ориентировочно с 1 июля этого года.

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Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины (МЗС), заместитель министра иностранных дел Егор Божок встретился с послом Греции в Украине Василиосом Борновасом.

В частности, собеседники обсудили практические меры для возобновления полномасштабных двусторонних отношений в политической сфере.

Заместитель министра поблагодарил за последовательную прочную поддержку Грецией суверенитета и территориальной целостности Украины. Посол Греции заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину в вопросе восстановления ее суверенитета и территориальной целостности и осуждать агрессивную политику РФ против нашего государства.

Также Божок выразил надежду на плодотворное взаимодействие с Грецией в рамках Совета Европы во время греческого председательства в Комитете министров СЕ. Греческий дипломат со своей стороны отметил, что украинская тематика должна оставаться в фокусе приоритетного внимания этой влиятельной европейской организации.

Божок выразил благодарность за поддержку Грецией участия Украины в Программе расширенных возможностей НАТО. Посол Греции отметил в этом контексте, что его страна неизменно поддерживает углубление отношений Украины с НАТО и ЕС.

Кроме того, стороны обсудили важную роль, которую играют греческая община в Украине и украинская община в Греции в процессе развития отношений между двумя странами.

Отдельное внимание собеседники уделили расширению двустороннего сотрудничества в образовательной и культурной сферах. Посол Греции высоко оценил поощрительную политику украинской стороны в изучении новогреческого языка в учебных заведениях Украины. Он сообщил также, что Греция будет продолжать приглашать украинских студентов для изучения языка в высших учебных заведениях Греции.

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