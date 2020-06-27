Парк с драконами и кино под открытым небом: куда пойти в Киеве на День молодежи

Из-за пандемии COVID-19 День молодежи 2020 пройдет не так ярко, как обычно.

День молодежи традиционно отмечается в Украине 28 июня. Именно на этот день приходится также День Конституции, поэтому у нас сразу несколько праздников.

Но из-за пандемии COVID-19 День молодежи 2020 пройдет не так ярко, как обычно. Гражданам все же рекомендуют не покидать дом, а при необходимости – придерживаться определенных правительством и Министерством здравоохранения карантинных правил.

В Киеве в связи с действующим карантином тоже отменили ряд мероприятий, которые в предыдущие годы проводили в центре столицы. В этом году киевлянам не повезет попасть на большой концерт под открытым небом или пройтись праздничной ярмаркой.

Однако некоторые мероприятия все же доступны.

Международный день молодежи в Украине 2020 мы предлагаем отметить семейным пикником на Трухановом острове или посетить столичные кофейни, обязательно пробуя новые блюда на террасах и под сопровождение живой музыки.

А для тех, кому надоел большой город, есть замечательное предложение – поездка 28 июня до Трахтемирова. Вместе с гидом путешественники посетят ряд мест. Это будет преимущественно пешая прогулка, поэтому участники должны иметь с собой все необходимое.

Велопутешествия на ВДНХ – еще один прекрасный способ отдохнуть на Всемирный день молодежи 2020. Для этого вам понадобятся только сила, вдохновение и велосипеды. Кроме того, 28 июня там будет работать парк-фэнтези «Живые драконы».

Когда же прогулки по парку и поездки за город вам не по силам, в Киеве на День молодежи 2020 планируется проведение ряда экскурсий. Например, к Затопленной церкви и Днепровским холмам, путешествие берегами Днепра на Киевское море.

Вы сможете также посетить мастер-классы по живописи под открытым небом в ботсаду Гришка или цветочное сафари на Певческом поле. А вот под Киевом уже откроют фестиваль петунии.

Во Всемирный день молодежи 2020 в Киеве – 28 мая – будет проходить последний день фестиваля воздушных шаров. В столице у вас также появится возможность посетить гаражную барахолку, это если во время карантина вам не хватило вещей и общения.

Для тех, кто останется в этот день дома, есть альтернативный вариант – онлайн-фестиваль швейцарского кино. Впрочем, завершить этот день вы можете, просматривая фильмы с любимыми в автокинотеатре под открытым небом.

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