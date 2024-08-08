В МИД назвали первоочередное преимущество этого решения.

Украина и островное государство Маврикий, которое расположено в Индийском океане, заключили соглашение о безвизовом режиме.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры со своим коллегой Манишем Гобином в маврикийской столице Порт-Луи. На этом этапе соглашение о безвизе будет способствовать поездкам маврикийских инвесторов и бизнесменов, которые ищут в Украине новые возможности для работы.

Отмечается, что после завершения войны оно будет способствовать увеличению количества украинских туристов на Маврикии. В МИД Украины уточнили, что соглашение вступит в силу после завершения внутренних процедур в обоих государствах.

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Министры отдельно обсудили развитие торговли и инвестиций между странами. Отмечается, что Маврикий является одной из самых успешных экономик Африки с самым высоким ВВП по паритету покупательной способности, занимает первое место среди африканских стран во Всемирном рейтинге глобальной конкуренции Всемирного банка и 13-е место в мире по легкости ведения бизнеса.

Кроме того, министры обсудили соглашение о взаимном продвижении и защите инвестиций и соглашение об избежании двойного налогообложения. Кулеба приветствовал заинтересованность маврикийских бизнесов в восстановлении Украины и пригласил страну на Конференцию по ее восстановлению.

Безвиз в Маврикий

Как сообщал УНИАН, решение о подписании соглашения с правительством Республики Маврикий о взаимной отмене визовых требований Кабинет министров Украины принял еще в августе 2021 года.

Это островное государство в Индийском океане к востоку от Мадагаскара, которому принадлежат острова Родригес, Агалега и несколько более мелких островов. Оно известно своими белоснежными песчаными пляжами и уникальной природой.

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