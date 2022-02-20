Вакцинированных туристов освободили от прохождения карантина

Австралия впервые почти за два года примет иностранных туристов 21 февраля. Решение приняли в связи с высокими показатели вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

Страна начала постепенно открываться с ноября. Сначала власти разрешили австралийцам въезжать и выезжать, а потом разрешили принимать иностранных студентов и некоторых рабочих.

Теперь с 21 февраля разрешили въезд туристов. При этом путешественники, которые прошли полный курс вакцинации, не должны проходить карантин.

Туристам, которые не получили две дозы вакцины от COVID-19, будут обязаны пройти карантин.

Коронавирус в Австралии

В Австралии карантинные ограничения являются одними из самих жестких в мире. Однако 1 октября власти Австралии приняли решение открыть государственную границу с ноября - впервые за последние полтора года. С марта 2020 года в Австралии действует одно из самых строгих пограничных правил в мире - покидать страну запрещается даже ее гражданам. Первыми возможность выезжать за пределы Австралии получат жители тех штатов, где уровень вакцинации достигнет 80%.

В Австралии был всплеск заражений "Дельта"-штаммом коронавируса. Вспышка заболеваемости наблюдается в двух наиболее населенных штатах страны - Виктории и Новом Южном Уэльсе. А на острове Тасмания, где не регистрировалось ни одного случая заболевания в течение почти двух месяцев (58 дней), зафиксирован новый случай заражения.

28 ноября 2021 года в Новом Южном Уэльсе у двух людей, прилетевших из-за границы, обнаружили "Омикрон"-штамм SARS-CoV-2. А 27 декабря зафиксировали первую смерть от нового штамма.

Вас также могут заинтересовать новости: