МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт «Звартноц» и обратные рейсы в Киев два раза в неделю.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила о возобновлении рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" рада сообщить о возможности возобновления рейсов в Ереван (Армения) с 4 декабря 2020 года. Рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе", - сказано в сообщении.

МАУ планирует осуществлять полеты в аэропорт «Звартноц» и обратные рейсы в Киев два раза в неделю.

Также пресс-служба сообщила, что компания продолжает следить ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране.

"Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании", - сказано в сообщении.

МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Хронология событий

В октябре авиакомпания МАУ заявила о прекращении полетов в Ереван в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

27 сентября началась очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

10 ноября в зоне конфликта были прекращены все военные действия.

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Автор: Павел Степанец