Решение принято учитывая текущую военно-политическую ситуацию.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины"("МАУ") продлевает приостановку регулярных и чартерных рейсов в Украине до 1 июня 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба "МАУ".

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" учитывая текущую военно-политическую ситуацию пролонгирует приостановку регулярных и чартерных рейсов из/в Украину до 23:59 31 мая 2022 года по киевскому времени",- говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что все пассажиры авиакомпании и граждане Украины, которые оказались за рубежом и должны вернуться в Украину, должны зарегистрироваться на государственном сайте Государственной регистрации украинских граждан. Зарегистрированным гражданам будет предоставлена информация о рейсах указанных пунктов и пунктов прибытия в Украину, вся актуальная информация относительно дальнейшего статуса выполнения рейсов будет по возможности размещаться на официальном сайте "МАУ".

Сейчас пассажиры отмененных рейсов могут воспользоваться следующими возможностями:

переоформить билеты на рейсы, которые были отменены с 24 февраля, на новые даты после стабилизации ситуации;

аннулировать бронирование, чтобы билет остался активным для переоформления на новые даты, которые можно будет уточнить позже, в течение срока действия билета (год с момента приобретения);

получить промокод на полную сумму билета;

вернуть стоимость билета.

При этом в компании отмечают, что указать точные сроки возврата средств пока нет возможности.

Пассажирам, которые оформили промокод в марте-апреле 2020 года, после 15 апреля в автоматическом режиме будет продлен срок действия промокода еще на один год (соответственно, до марта-апреля 2023 года). Пассажирам, которые хотели бы получить возврат стоимости промокода, такая возможность будет предоставлена.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основана в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

Вас также могут заинтересовать новости: