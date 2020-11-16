Эта информация должна помочь путешественникам принять продуманные решения при планировании предстоящего отдыха.

Аналитики туристической компании Expedia назвали воскресенье лучшим днем для покупки авиабилетов.

Читайте такжеДвум крупнейшим европейским авиакомпаниям первым в мире присвоен рейтинг безопасности в условиях пандемии COVID-19Об этом пишет Lenta.ru.

Эксперты утверждают, что покупать билеты в воскресенье гораздо выгоднее, чем в будние дни или перед выходными. Разница в цене с пятницей составляет 17%.

Приобретать билеты на международный рейс, когда речь идет о бизнес-поездке, советуют в четверг.

Также в этот день недели снижена стоимость аренды автомобиля. Самые высокие цены на прокат фиксируют по вторникам.

«Мы изучили эти данные для того, чтобы помочь путешественникам принять продуманные решения при планировании предстоящего отдыха», — сообщили аналитики компании.

Другие новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: УНИАН