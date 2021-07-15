Парень сделал около 60 остановок в 9 странах мира.

18-летний Трэвис Ладлоу из Великобритании облетел земной шар за 44 дня на легкомоторном самолете и установил мировой рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

На самолете юноша преодолел более 40 тысяч километров. Британец стал самым молодым человеком, который в одиночку совершила кругосветное путешествие, предыдущий рекордсмен был старше ее на 13 дней. Во вторник он приземлился в Нидерландах.

Парень сделал около 60 остановок в 9 странах мира.

К дальней дороге Тревис готовился еще с прошлого года. Однако пандемия помешала осуществить замыслы вовремя – путешествие пришлось перенести.

Пилот ответил, что ему впервые за несколько недель не надо волноваться о сон, не надо думать о проходимости местностей, над которыми придется летать, и о погоде, что может изменить указанный маршрут: "Странное чувство – вот я приехал, и мне не о чем беспокоиться. Это странно".

Родители же подростка счастливы, что их сын вернулся домой, пишет BBC.

К тому же, несмотря на свой возраст, у британца уже большой опыт полетов. В 12 лет он впервые взял штурвал, а уже через два года усилия увенчались успехами – Трэвис стал самым молодым в стране планеристом.

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Автор: Яна Ставская