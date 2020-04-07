Историческую достопримечательность Нью-Йорка отдают под полевой госпиталь для больных Covid-19

Для медиков подготовили склепы.

Известный собор святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке вместе с его склепами используют в качестве полевого госпиталя для инфицированных COVID-19, количество которых в США растет ежесуточно.

Об этом сообщает WP.

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Палатки для пациентов разместят внутри храма в конце недели, сообщили журналистам священнослужители.

По их словам, склепы будут служить в качестве «подготовительной площадки» для медиков, а сам собор впервые будет использован для лечения больных.

Как сообщал УНИАН, США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса, как назвал ее один чиновник. На этом фоне федеральный надзорный орган сообщил, что больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами.