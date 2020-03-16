Евросоюз временно запрещает въезд для иностранцев (видео)

Ограничения будут действовать 30 дней.

В связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 Европейский Союз планирует ввести 30-дневное ограничение на въезд на территорию объединения. Под действие ограничения подпадают поездки в ЕС без уважительной причины.

Об этом в видеообращении сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн, пишет Громадськее.

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По ее словам, задача Евросоюза — с одной стороны, защитить людей от распространения вируса, а с другой — обеспечить и в дальнейшем беспрепятственную торговлю товарами в рамках объединения.

Соответственно, одной из мер ЕС в связи с эпидемией SARS-CoV-2 будет выделение так называемых «зеленых магистралей», по которым будут двигаться отдельные виды транспорта — в частности кареты скорой помощи, перевозчики продуктов и других товаров первой необходимости, а также спасатели.

Однако, по словам фон дер Ляйен, сдержать распространение вируса удастся намного действеннее, если также ограничить путешествия. Соответственно, ЕС советует государствам-членам ввести временное ограничение на въезд сроком на 30 дней, которое «может быть продлено в случае необходимости».

При этом, как пояснила президент Еврокомиссии, под запрет не попадут люди, постоянно проживающие в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Кроме того, въезд в Евросоюз позволят медикам и исследователям, а также людям, перевозящим товары, и пограничникам.

Следует отметить, что речь идет только о проекте решения: его выполнение возложено на государства-члены, а не на евроинституции, как это следует из слов Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечает Euronews, на вторник, 17 марта, планируется совещание в формате видеоконференции между лидерами всех стран-членов ЕС, где, скорее всего, рассмотрят этот вопрос.

Отметим, сейчас коронавирус обнаружили во всех 27 странах-членах Европейского Союза — последним стал Кипр.