Турция рекомендует бизнесу перенести начало туристического сезона
Министерство культуры и туризма Турции рекомендовало туроператорам и отелям перенести начало туристического сезона с конца марта на конец апреля.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Anadolu.
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Такое предложение высказали в рамках профилактических мероприятий по предотвращению распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой призвал туроператоров отложить организацию туристических поездок в Турцию на период до 15 апреля.
«Риск серьезный, учитывая ситуацию с эпидемией в Европе», — отметил, в свою очередь, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
В то же время он уточнил, что один или несколько случаев инфицирования не означают, что страна сталкивается с эпидемией.
Накануне в Турции подтвердили первый случай заражения китайским коронавирусом. Инфицированный заразился после поездки в одну из европейских стран.