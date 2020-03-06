Италия посоветовала не ездить в Россию после решения мэра Москвы о "самоизоляции" всех туристов

В посольстве отметили, что московская власть будет держать в аэропорту путешественников даже с самыми легкими симптомами гриппа, что не позволит туристам в полной мере контактировать с внешним миром.

Италия посоветовала путешественникам воздержаться от поездок в Россию из-за указа мэра Москвы Сергея Собянина об обязательной «самоизоляции» на 14 дней для всех прибывших из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании.

Соответствующая рекомендация появилась в Facebook посольства Италии в Москве.

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«Российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и отмечают в СМИ, что для нарушителей предусмотрено наказание в виде лишения свободы», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что московская власть будет держать в аэропорту путешественников даже с самыми легкими симптомами гриппа, что не позволит туристам в полной мере контактировать с внешним миром.

«Учитывая возможность подпасть под такие меры российских органов власти, рекомендуется воздержаться от посещения Российской Федерации при наличии даже самых легких симптомов простуды, кашля, повышенной температуры или гриппа», – сообщили в диппредставительстве.

Как сообщалось, по состоянию на утро 6 марта зарегистрировано 98 тыс. 387 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 383 - летальные.