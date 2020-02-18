Аэропорт Кракова запустил в работу стойки самостоятельной сдачи багажа с украинским языком

Первоначально стойки самостоятельной сдачи багажа будут доступны только пассажирам Wizz Air.

Аэропорт Краков первым в Польше запустил в работу стойки самостоятельной сдачи багажа.

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Как сообщает avianews.com, 10 единиц такого оборудования поставила компания SITA. Взаимодействие с пассажиром происходит на восьми языках: польском, украинском, английском, немецком, итальянском, французском, норвежском и испанском.

Первоначально стойки самостоятельной сдачи багажа будут доступны только пассажирам Wizz Air. Ими смогут воспользоваться клиенты лоу-коста на рейсах в том числе в Украину — Киев, Харьков и Запорожье.

Процедура подразумевает, что на момент сдачи багажа путешественник уже должен иметь выпущенный посадочный талон.

Чемодан необходимо поместить на ленту, просканировать талон, после чего оборудование проверит, соответствует ли багаж разрешенным в бронировании габаритам и весу. Если все в порядке, принтер выпустит багажную бирку, которую необходимо наклеить на сумку. По завершению процедуры багаж отправится в обработку.

По прогнозу аэропорта, новые стойки позволят пассажирам экономить до 20 секунд времени на сдаче багажа по сравнению с процедурой на обычной стойке, где оформление проводит человек.

На первом этапе сотрудники аэропорта и хендлинговой компании будут помогать пассажирам пользоваться новым оборудованием.

В Украине похожее оборудование по самостоятельной сдаче багажа установлено в обоих киевских аэропортах — Борисполь и Жуляны.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Варшаве в автоматах по продаже билетов появится украинский язык.

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