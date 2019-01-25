В Варшаве в автоматах по продаже билетов появится украинский язык

С инициативой добавить украинский язык в билетоматы выступил бурмистр варшавского района Воля Кшиштоф Стшалковский.

Управление городского транспорта Варшавы введет обслуживание на украинском языке в автоматах для продажи билетов на общественный транспорт.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

С инициативой добавить украинский язык в билетоматы выступил бурмистр варшавского района Воля Кшиштоф Стшалковский. Он подчеркнул, что в Варшаве живут десятки тысяч граждан Украины, которые там учатся, работают и платят налоги.

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"Такое решение облегчит жизнь гражданам Украины и покажет, что Варшава является открытым городом, который заботится о комфорте всех жителей" - сказал Стшалковський.

"Мы уже готовим интерфейс, программные команды на украинском, которые мы передадим операторам билетоматом с просьбой их добавить", - сказал представитель Управления городского транспорта Томаш Кунерт.

По его словам, скорее всего в конце февраля или в начале марта украинский язык добавят в автоматы по продаже билетов, в которых сейчас обслуживание доступно на польском, английском, немецком и русском языках.

Раньше украинский язык обслуживания в автоматах по продаже билетов на общественный транспорт ввели Познань и Лодзь.