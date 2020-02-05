Три авиакомпании ввели тарифы без багажа на рейсах из Украины в Америку

Пассажиры смогут брать с собой ручную кладь и личную вещь, к примеру, сумку с ноутбуком.

Сразу три авиакомпании - Lufthansa, Austrian Airlines и Swiss, входящие в Lufthansa Group, ввели безбагажные тарифы группы Economy Light на рейсах из Украины в города Северной Америки.

Как сообщает avianews.com, они включают только перевозку ручной клади и доступны с февраля 2020 года. С собой пассажир может взять в салон один предмет ручной клади (габариты - до 55х40х23 см) и личную вещь, к примеру - сумку с ноутбуком (габариты до 40х30х10 см). Для возможности перевозки чемодана весом до 23 кг нужно заплатить 60 евро за перелет в одну сторону.

Отмечается, что помимо отсутствия включенного багажа, тариф Economy Light также не позволяет сдавать билет или вносить какие-либо изменения.

Для остальных дальнемагистральных маршрутов авиакомпаний Lufthansa Group с вылетом из Украины действует старая линейка тарифов. Билеты Economy Basic по минимальной цене включают перевозку ручной клади, одного места багажа весом до 23 кг, а также позволяют вносить изменения после уплаты штрафа и разницы между ценой старого и нового билета.

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Впервые авиакомпании Lufthansa Group ввели безбагажный тариф Economy Light на рейсах в пределах Европы в 2015 году. В 2018 году его действие было расширено на рейсы из городов Европы в Северную Америку, но не коснулось вылетов из Украины. В 2019 году Lufthansa Group расширила действие Economy Light на дельнемагистральные рейсы из некоторых стран в Южную Америку, Азию, Африку и на Ближний Восток.