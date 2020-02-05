Wizz Air прекратил продажу билетов на рейсы из Киева во Франкфурт

Последний доступный для бронирования перелет внесен в систему на 30 апреля.

Авиакомпания Wizz Air закрыла продажи билетов на рейсы из Киева в основной аэропорт Франкфурта, который является базой Lufthansa.

Читайте такжеНазваны 50 популярных туристических локаций мира, находящихся под угрозой исчезновенияОб этом свидетельствует информация в системе бронирования лоукоста.

Последний доступный для бронирования перелет внесен в систему на 30 апреля. Также прекращена продажа билетов на два других рейса из Франкфурта – на рейсы в Софию после 27 марта и на рейсы в Будапешт после 30 апреля.

Рейсы Киев-Франкфурт Wizz Air запустил 1 июля 2018 года, заменив ими рейсы в аэропорт Франкфурт-Хан. Выход лоукоста на этот маршрут привел к значительному снижению цен со стороны авиакомпаний Lufthansa и МАУ. В результате авиабилеты на рейсы классических авиакомпаний можно было купить за 100 долларов в обе стороны.

Ранее УНИАН сообщал, что лоукост Ryanair стал крупнейшим плательщиком сборов за аэронавигацию в Европе.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.