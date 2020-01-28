Туристов предупредили о возможных задержках рейсов из-за завтрашней масштабной забастовки во Франции

Отмечается, что в случае любых изменений пассажиры получат уведомления в виде SMS и/или по электронной почте.

Венгерский лоукостер Wizz Air предупредил пассажиров, путешествующих во Францию, Португалию, Испанию, Великобританию, или намеревающихся вылетать из этих стран, об объявленной на завтра общенациональой забастовке во Франции.

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Как говорится в сообщении авиакомпании в Facebook, из-за забастовки могут быть перебои в работе авиакомпаний.

«Уважаемые пассажиры, путешествующие в/из Франции, Португалии, Испании и Великобритании! Пожалуйста, имейте в виду, что из-за ожидаемой национальной забастовки во Франции 29 января (завтра), все авиакомпании, включая WIZZ, могут работать с перебоями в этот день», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае любых изменений пассажиры получат уведомления в виде SMS и/или электронной почте.

«Но мы настойчиво рекомендуем также следить за функцией "Статус полета": http://bit.ly/2Ok5rMP», – подчеркнули в авиакомпании.

«Несмотря на то, что эти обстоятельства вне нашего контроля, мы просим прощения за любые неудобства, и будем упорно работать, чтобы безопасно вернуть всех домой», – добавили в Wizz Air.