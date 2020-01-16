В Нью-Йорке откроют первый в мире музей хип-хопа (фото)

Посетители временной выставки погружаются в увлекательное путешествие по истории хип-хопа с 1970-х годов до наших дней.

В Нью-Йорке (США) до 2023 года планируют открыть первый в мире музей хип-хопа. Пока он временно функционирует в здании Bronx Terminal Market.

Об этом говорится на странице Bronx Terminal Market.

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Для экспозиции использовали архивы развития хип-хоп культуры и выложили в свободный доступ личные истории художников и их экспериментальных техник. Гостям предлагают ознакомиться с 5 элементами культуры хип-хопа.

Посетители временной выставки погружаются в увлекательное путешествие по истории хип-хопа с 1970-х годов до наших дней.

В комментарии The New York Post директор музея сообщил, что заведение принесет немалые налоги, в том числе благодаря туристам со всего мира.

Как сообщал УНИАН, в Лондоне (Великобритания) открыли первый в мире музей вагины, посвященный гинекологической анатомии.