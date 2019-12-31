Японская авиакомпания бесплатно раздаст 50 тысяч авиабилетов на время Олимпиады

Старт акции назначен на конец февраля.

Японская авиакомпания Japan Airlines раздаст иностранным туристам 50 тысяч билетов на местные рейсы на следующее лето, когда будет проходить Олимпиада.

Воспользоваться акцией смогут только участники программы лояльности JAL Mileage Bank, пишет theБабель.

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Акция призвана привлечь туристов в менее популярные части страны, чем Токио, и снизить нагрузку на столицу во время летних Олимпийских игр, которые пройдут с 1 июля по 30 сентября.

Пункт назначения система выберет случайно. При подаче заявки туристу назовут четыре направления из аэропортов Ханэда (Токио) и Осака (Кансай). Он узнает, куда именно полетит, в течение трех дней после подачи заявки. Билеты предоставляются в оба конца.

В случае, если турист путешествует с семьей или друзьями, он может подать групповую заявку. Старт акции назначен на конец февраля.