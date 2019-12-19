У подножья главного небоскреба Дубая открылась огромная терраса
15:19, 19 декабря 2019Новости туризма
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Огромная новая терраса открылась для гостей у подножья самого высокого здания мира.
Терраса расположена на третьем этаже башни \ whatson.ae
Огромная новая терраса открылась для гостей у подножья самого высокого здания мира – небоскреба Бурдж-Халифa.
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Площадка принадлежит ресторану 3BK отеля Armani Hotel и представляет собой самое большое пространство на свежем воздухе из доступных гостям небоскреба, передают russianemirates.com.
Терраса расположена на третьем этаже башни, с нее открываются виды на танцующие фонтаны. Стоит отметить весьма разнообразное меню, в котором блюда собраны со всех кухонь мира - от суши и маки-роллов до стейков и жареного сибаса.
Также на террасе можно покурить кальян. Часы работы – с пятницы по вторник (с 18.00 до 01.30), в среду и четверг – с 18.00 до 03.00.
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