В КГГА назвали число туристов, которые посетили Киев в 2019 году

Столица в этом году получила 61 млн гривен туристического сбора.

Киев за 9 месяцев 2019 года посетили полтора миллиона иностранных туристов, еще 2,2 миллиона - украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В управлении туризма объяснили, что за этот период город получил 61 млн гривен туристического сбора. В КГГА говорят, что работают для улучшения качества услуг, которые предоставляются туристам.

"Осуществляются регулярные рейды по проблемным хостелам по утвержденному графику. Сейчас 105 таких помещений уже проверены. И только около десятка из них исправно платят налоги, туристический сбор и соответствуют санитарным нормам", - сообщила председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Виктория Муха.

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Как сообщал УНИАН, названы самые странные вещи, которые воровали туристы из отелей.