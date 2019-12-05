Как кадры из "Одного дома": в Нью-Йорке зажгли Рождественскую елку в Рокфеллер-центре (фоторепортаж)

Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в среду.

В центре Нью-Йорка зажглась главная елка США.

Фото опубликовало агентство REUTERS.

Читайте такжеПариж "стоит": во Франции сегодня пройдет волна забастовок (видео)Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в среду. Елка расположена у здания Рокфеллер-центра на Манхэттене.

Дерево возрастом около 60 лет и высотой более 23 метров украсили огромными гирляндами, суммарная длина которых составляет около 8 км. На них около 50 тыс. разноцветных лампочек.

На верхушку водрузили гигантскую 70-конечную хрустальную звезду массой около 450 кг. Ее создали из 3 млн кристаллов мастера австрийской фирмы Swarovski.