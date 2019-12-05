Как кадры из "Одного дома": в Нью-Йорке зажгли Рождественскую елку в Рокфеллер-центре (фоторепортаж)
11:13, 05 декабря 2019Новости туризма
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Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в среду.
Дерево возрастом около 60 лет и высотой более 23 метров украсили огромными гирляндами / REUTERS
В центре Нью-Йорка зажглась главная елка США.
Фото опубликовало агентство REUTERS.
Читайте такжеПариж "стоит": во Франции сегодня пройдет волна забастовок (видео)Ежегодная церемония зажжения огней на главной рождественской ели Нью-Йорка состоялась в среду. Елка расположена у здания Рокфеллер-центра на Манхэттене.
Дерево возрастом около 60 лет и высотой более 23 метров украсили огромными гирляндами, суммарная длина которых составляет около 8 км. На них около 50 тыс. разноцветных лампочек.
На верхушку водрузили гигантскую 70-конечную хрустальную звезду массой около 450 кг. Ее создали из 3 млн кристаллов мастера австрийской фирмы Swarovski.
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