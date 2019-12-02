Несколько американских компаний собираются построить космические отели для туристов

Калифорнийская компания Gateway Foundation планирует построить огромную космическую станцию, способную вместить более 400 человек, включая туристов, исследователей, врачей и домработниц.

Ряд аэрокосмических компаний работают над тем, чтобы сделать космос доступным для туристов. Кроме известных во всем мире Boeing, SpaceX и Blue Origin, этим занимаются еще некоторые фирмы.

Об этом сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters.

Так, калифорнийская компания Gateway Foundation планирует построить огромную космическую станцию, способную вместить более 400 человек, включая туристов, исследователей, врачей и домработниц. Ее архитектор Тим Алатерре заявил, что цель состояла в том, чтобы сделать станцию «доступной для обычного человека».

«Таким образом, кто-то может накопить деньги и поехать в отпуск в Соединенные Штаты, или они могут накопить деньги и отправиться в отпуск в космос», — сказал он.

«Сегодня это звучит как-то безумно, потому что это еще не реальность», — сказал основатель американской аэрокосмической компании Orion Span Фрэнк Бангер, которая также планирует вывезти туристов в космос.

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По его словам, в 2024 году компания планирует разместить первых гостей на своей станции Aurora — космическом корабле в форме капсулы размером с частный самолет. В сопровождении члена экипажа на станции смогут находиться 12 дней до пяти пассажиров, которые должны заплатить за это не менее $9,5 млн каждый.

По словам Бангера, на орбите гости примут участие в научных экспериментах, смогут насладиться восходом и заходом Солнца 16 раз в день и играть в настольный теннис в условиях невесомости. Он добавил, что около 30 человек уже внесли депозит в размере $80 тыс., чтобы забронировать место.

Жизнь вне Земли регулируется Договором о космосе 1967 года, который запрещает странам претендовать на космические и небесные тела для себя, но позволяет их использование в мирных целях, открывая двери для эксплуатации бизнеса.

По словам профессора космического права в Лейденском университете в Нидерландах Тани Массон-Цваан, фирмам потребуется разрешение от государства, обычно того, в котором они зарегистрированы, для запуска отеля в космосе.

Напомним, в ноябре SpaceX успешно провела наземные испытания пассажирского корабля Crew Dragon.