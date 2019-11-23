В ванной со львом: в Британии предлагают остановиться в отеле с хищниками (фото, видео)

Попробуйте расслабиться, когда вплотную к вам стоит зубастый кот.

В парке диких животных в Порт-Лимпн, расположенном близ городка Хит в английском графстве Кент, всем желающим предлагают пожить рядом с дикими животными – львами, тиграми, волками, жирафами и медведями.

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На территории местного заповедника живет более 760 животных, а его посетители могут заночевать в отеле Port Lympne и просто из панорамного окна спальни, зала или ванной посмотреть за жизнью хищников, пишет ТСН со ссылкой на Unilad.

В номерах есть частные балконы, которые расположены достаточно высоко, чтобы тигры и львы не смогли на них запрыгнуть.

Отдохнуть вместе с дикими животными стоит недешево – от тысячи фунтов за ночь (около 31 тысячи грн). Нравится им такое соседство, пусть и за высокую плату, остается только догадываться.

Напомним, недавно в зоопарке в Аризоне, США, ягуар напал на женщину, которая пыталась сделать с ним селфі. Усыплять хищника не будут, ведь случай произошел из-за человеческой ошибки - посетительница сама перелезла через забор.