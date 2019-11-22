На площади Ватикана установили 26-метровую рождественскую елку

Пока дерево еще не украсили, “одеть” его планируют к 5 декабря.

В Ватикан привезли рождественскую елку высотой 26 метров и установили ее на площади Святого Петра.

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Рождественское дерево привезли на грузовике из региона Вальдастико, что на севере Италии. Елка весит 52 тонны, а высота ее достигает 26 метров, передает ТСН. Из-за серьезной непогоды в ноябре 2018 года было уничтожено свыше 14 млн деревьев, однако елка, которую привезли на площадь, смогла выстоять. Пока дерево еще не украсили, “одеть” его планируют к 5 декабря.