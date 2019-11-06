Дым, пламя и вода: во Франции создали 72-тонного дракона

Гигантского дракона изготовили из стали, кожи и дерева.

Французские художники подарили жителям города Кале уникального гигантского дракона.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гигантское существо появилось на свет благодаря знаменитому арт-объединению художников, дизайнеров и механиков, которое существует уже почти три десятилетия.

Высота дракона - 10 метров, а длина - целых 25. Его изготовили из стали, кожи и дерева. Весит такой красавец 72 тонны, он умеет изрыгать пламя, воду и дым.

Сначала создатели дракона несколько дней устраивали яркие представления с его участием, а потом решили подарить городу, чтобы дракон из Кале развлекал как местных, так и туристов.