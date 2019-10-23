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Ryanair весной полетит из Херсона в Вену

13:28, 23 октября 2019
Новости туризма
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Иллюстрация REUTERS

Как говорится в системе бронирования авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

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Стоимость билета на 30 марта составляет 66 евро в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Ryanair с 21 декабря запустит рейсы из Херсона в Краков. С 17 июня авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Харькова в Краков, а 19 июня - рейсы из Одессы в Краков.

Ирландский лоукостер, авиакомпания Ryanair выполняет свыше 1800 рейсов ежедневно из около 100 пунктов вылета более чем в 200 пунктов назначения.

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Теги: #Ryanair#Ryanair в Украине