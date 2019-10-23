Ryanair весной полетит из Херсона в Вену

Стоимость билета на 30 марта составляет 66 евро в одну сторону.

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair с 30 марта запустит рейсы из аэропорта Херсон в Вену (Австрия).

Как говорится в системе бронирования авиаперевозчика, рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

Читайте такжеМеждународная авиация изменила написание названия украинской столицы на Kyiv

Стоимость билета на 30 марта составляет 66 евро в одну сторону.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Ryanair с 21 декабря запустит рейсы из Херсона в Краков. С 17 июня авиакомпания Ryanair запустила рейсы из Харькова в Краков, а 19 июня - рейсы из Одессы в Краков.

Ирландский лоукостер, авиакомпания Ryanair выполняет свыше 1800 рейсов ежедневно из около 100 пунктов вылета более чем в 200 пунктов назначения.