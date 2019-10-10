В Чернигове отмечают 950-летие Антониевых пещер (фото)

В городе пройдут научная конференция и несколько выставок.

В Чернигове начались мероприятия по случаю 950-летия основания Антониевых пещер, которые входят в состав Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

Как передает корреспондент УНИАН, празднование началось с торжественной академии в Черниговском горсовете с участием руководства области и города, ученых, сотрудников музеев, библиотек и общественности. Участники мероприятия поздравили коллектив научных сотрудников, изучающих и популяризирующих Антониевы пещеры, которые имеют сегодня не только историческое, но и духовное значение.

Также в горсовете состоялись презентации фотовыставки «Спасенное наследие» и научной книги «Антониевы пещеры Черниговского Троицко-Ильинского монастыря: 950 лет», подготовленной научными сотрудниками Национального архитектурно-исторического заповедника «Чернигов древний».

Непосредственно в Ильинской церкви, что входит в комплекс пещер, представлена экспозиция «Ильинская церковь – памятник архитектуры XI-XVIII вв.».

Кроме того, сегодня началась международная научная конференция «Исследование памятников культурного наследия Приднепровья» (к 950-летию основания Антониевых пещер г. Чернигова) с участием исследователей из научных центров Украины и Беларуси. Конференция продлится в течение двух дней.

Завтра в заповеднике «Чернигов древний» в рамках мероприятий по случаю 950-летия Антониевых пещер состоится открытие выставки картин «С Украиной в сердце» заслуженной художницы Украины Оксаны Полтавец-Гуйды и народного художника Украины Виктора Полтавца.

Как рассказал УНИАН сотрудник заповедника «Чернигов древний» Александр Литовченко, Антониевы пещеры достаточно хорошо исследованы археологами, однако и поныне хранят тайны, которые привлекают туристов, такие как предание о подземном ходе в Киево-Печерскую лавру или духе монаха Тарасия, что может появиться в одной из подземных галерей.

«Уникальность черниговских пещер в том, что это целый «подземный городок», где есть три подземных храма XVIII века. Где мы такое увидим? Киево-Печерская лавра – совсем другую имеет структуру, а потому Антониевы пещеры в Чернигове – уникальны», - отметил он.

Ученый подчеркнул, что в пещерах рядом расположены помещения, датированные XI и XVIII веками.

«Пещеры формировались, изменялись, перестраивались, как менялся Чернигов», - сказал Литовченко. Именно в Антониевых пещерах сохранилась единственная подземная церковь в стиле украинского барокко.

Справка УНИАН. Антониевы пещеры в Чернигове – памятник подземной культовой архитектуры XI-XIX вв. Основаны они в 1069 как пещерный христианский монастырь князем Святославом Ярославичем и известным церковным деятелем древнерусской эпохи – преподобным Антонием Печерским, который родился на Черниговщине в городе Любече.

Интенсивное развитие Болдиногорского Богородичного монастыря продолжалось до 1239 г., когда Чернигов был разрушен монголо-татарами.

Наиболее масштабное восстановление Ильинского монастыря началось в 1649 г. Его инициатором был черниговский полковник Степан Подобайло, за его средства и проводилось восстановление. С перерывами оно продолжалось до конца XIX в. В результате этих реконструкций Антониевы пещеры приобрели современный вид. Сейчас пещеры представляют собой комплекс подземных помещений и переходов общей длиной около 350 м, которые размещены в толще Болдиных гор (в пределах современного города). Глубина залегания Антониевых пещер колеблется от 2 до 12 метров относительно поверхности горы.

В 1967 г. памятник был включен в состав Черниговского архитектурно-исторического заповедника.