Цветочная феерия: в харьковском экопарке стартовал Бал хризантем (видео)

Из 45 тысяч живых цветков создали множество ярких композиций и фигур.

В харьковском экопарке стартовал ежегодный Бал хризантем. В этом году он проходит уже в восьмой раз.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ежегодно цветочную коллекцию дополняют новыми сортами хризантем. Поэтому, сейчас на полянах парка высадили целых 45 тысяч живых цветков. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Из хризантем создали множество ярких композиций и фигур. К фестивалю начали готовиться еще прошлой осенью. Цветы заказывали как в Украине, так и за рубежом.

Организаторы утверждают, если не будет заморозков, цветочное разноцветье будет радовать харьковчан и гостей города до конца октября.

Как сообщал УНИАН, в центральном саду в Харькове – напротив зоопарка – обустроили музыкальный фонтан с играющими обезьянами. Также там открыли обновленный водопад.