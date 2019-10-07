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Цветочная феерия: в харьковском экопарке стартовал Бал хризантем (видео)

11:17, 07 октября 2019
Новости туризма
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Бал хризантем устраивают уже восьмой год подряд / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Ежегодно цветочную коллекцию дополняют новыми сортами хризантем. Поэтому, сейчас на полянах парка высадили целых 45 тысяч живых цветков. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году.

Из хризантем создали множество ярких композиций и фигур. К фестивалю начали готовиться еще прошлой осенью. Цветы заказывали как в Украине, так и за рубежом.

Организаторы утверждают, если не будет заморозков, цветочное разноцветье будет радовать харьковчан и гостей города до конца октября.

Как сообщал УНИАН, в центральном саду в Харькове – напротив зоопарка – обустроили музыкальный фонтан с играющими обезьянами. Также там открыли обновленный водопад.

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Теги: #Харьков#цветыпогода в Харькове