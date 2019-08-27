Фонтан с играющими обезьянами и обновленный водопад: Харьков подготовил туристам новые интересные объекты (видео)
В центральном саду в Харькове – напротив зоопарка – обустроили музыкальный фонтан с играющими обезьянами. Также там открыли обновленный водопад.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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На каждом ярусе огромного фонтана разместили фигуры обезьян высотой в человеческий рост. Все они синхронно двигаются и играют на музыкальных инструментах. А неподалеку после длительной реконструкции открыли обновленный каскад.
Искусственный водопад с 60-летней историей считается одной из визитных карточек города. После реконструкции вода со склонов не стекает - каскад сменили длинные гранитные ступени, а смотровую площадку дополнили новым фонтаном.
Харьковчане на изменения отреагировали по-разному: кому-то изменения пришлись по вкусу, а кое-кто разочарован.
Как сообщал УНИАН, женщина исполнила эротический танец в фонтане на вул. Сумской, 72 в Харькове.