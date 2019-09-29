Во Львове стартовал 30-й международный театральный фестиваль «Золотой лев» (фото, видео)

По центру города прошло карнавальное шествие театров из четырех стран мира.

Во Львове торжественно стартовал международный театральный фестиваль «Золотой лев — 2019», на который со своими постановками приехали театры из разных стран мира.

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30-й фестиваль традиционно начался с масштабного карнавального шествия.

Шествие стартовало в субботу, 28 сентября, с площади перед Львовским национальным университетом им. И.Франко, через вул. Гнатюка, просп. Свободы и дошло до площади перед Львовским театром оперы и балета.

На площади состоялось торжественное открытие фестиваля, сообщает Львовский городской совет.

«Золотой Лев» — это не просто фестиваль, а европейская театральная традиция и один из самых престижных театральных форумов Украины. Каждый год он превращает Львов в огромную театральную сцену, дарит яркие впечатления и ощущения", — сказал заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко.

«Мы приглашаем всех львовян и гостей города с 28 сентября до 6 октября посетить наши спектакли. Следите, потому что это чрезвычайно хорошие спектакли чрезвычайно профессиональных режиссеров. Все наши уличные представления бесплатные», — отметил организатор фестиваля Ярослав Федоришин.

Добавим, во время фестиваля каждый вечер площадь перед Львовской оперой превращается в сцену для бесплатных театральных представлений и уличных действ.

Участниками «Золотого льва» станут актеры из Беларуси, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Молдовы, Сербии, Словакии, Бельгии, Франции, Голландии, Болгарии, Румынии, Венгрии, России, Германии, Америки, Англии, Кыргызстана, Грузии, Республики Соха, Австрии и других государств.

Фестиваль продлится до 6 октября. С программой “Золотого льва-2019” можно ознакомиться здесь.