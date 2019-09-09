Кованые гитары и зайцы: в Мариуполе показали выставку металлических работ по эскизам детей из прифронтовых городов (видео)
11:43, 09 сентября 2019Новости туризма
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Эскизы выбирали из более чем 100 рисунков.
В Мариуполе возле моря установили 10 кованых скульптур, созданных по рисункам детей из прифронтовых городов.
Об этом говорится в сюжете 1+1.
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Воплотить детскую фантазию в металле взялись кузнецы из разных городов Украины. Эскизы выбирали из более чем 100 рисунков.
Оценивали их как профессиональные художники, так и зрители.
Позже часть скульптур установят в парках Мариуполя, другие отправят в соседние села, где живут авторы скульптур.
Как сообщал УНИАН, в Вильнюсе открылась выставка в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в Российской Федерации.
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