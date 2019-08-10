В Литве открыли выставку, посвященную пленным украинским морякам (фото)

Посетители имели возможность ознакомиться с картинами, которые были написаны украинскими художниками и были посвящены пленным украинским морякам.

В Вильнюсе открылась выставка в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«8 августа 2019 года посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский, вместе с сотрудниками посольства, принял участие в открытии благотворительной выставки картин в поддержку моряков ВМС Украины, которые находятся в плену в РФ», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мероприятие было организовано Фондом Евгения Коновальца (г.Каунас, Литва) при содействии литовских и украинских волонтеров, Министерства по делам ветеранов Украины и посольства Украины в Литве.

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В открытии выставки приняли участие известная украинская волонтер Виктория Христенко, отец одного из плененных моряков Дмитрий Ейдер с дочерью Габриэлой, литовские активисты, представители украинской общины и СМИ.

Посетители имели возможность ознакомиться с картинами, которые были написаны украинскими художниками и были посвящены пленным украинским морякам.

Состоялся также благотворительный аукцион картин авторства ветеранов АТО/ООС и членов их семей, средства от которого будут направлены в помощь семьям моряков, которые незаконно удерживаются в РФ.

Напомним, 25 ноября, около 20:28, катера Пограничной службы ФСБ РФ открили огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины в Азовском море. Впоследствии российский спецназ захватил три военных украинских корабля: артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу», и 24 моряков.

После принятия подконтрольными России крымскими «судами» решение об аресте захваченных в плен моряков всех их перевезли в Москву.

Все они заявили следствию, что являются военнопленными.

15 и 16 января Лефортовский суд Москвы принял решение продлить на три месяца арест пленным украинским морякам.

Адвокаты украинских моряков обжаловали решение Лефортовского районного суда г. Москвы о продлении срока содержания под стражей всех 24 украинских моряков.