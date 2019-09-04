Украина существенно улучшила позиции в рейтинге привлекательности для туристов

У нашей страны самый быстрый темп роста в субрегионе, она поднялась на 10 мест.

За последние два года Украина поднялась на 10 позиций в Индексе конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма и заняла там 78-ю строчку.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на доклад Всемирного экономического форума в области туризма.

Читайте такжеПолет нормальный: Украина - вторая в Восточной Европе по количеству авиапассажиров

Украина имеет самый быстрый темп роста в субрегионе, поднявшись на 10 мест и заняв 78-е место в мире. В частности, по темпу стабилизации и восстановления страны Украина резко улучшила деловую среду (с 124-го на 103-е место), безопасность (со 127-го на 107-е место), международная открытость (с 78-го на 55-е место) и общую инфраструктуру (с 79-го на 73-е место).

Согласно докладу, у Украины 3,7 балла из 7. Соседними с Украиной в рейтинге оказались Ямайка, Шри-Ланка, Армения, Казахстан и Намибия.

Традиционно привлекательными для туристов является Испания (5,4 балла), Франция (5,4 балла), Германия (5,4 балла), Япония (5,4 балла) и США (5,3 балла). Самыми сложными для путешествий оказались Йемен (2,4 балла), Чад (2,5 балла) и Либерия (2,6 балла).

Индекс конкурентоспособности в сфере путешествий и туризма рассчитывают на основе 15 факторов (бизнес-среда, безопасность, охрана здоровья и гигиена, человеческие ресурсы и рынок труда, цены, инфраструктура, природные, культурные ресурсы).

Как сообщал УНИАН, британский журнал Economist назвал самые комфортные города для проживания. Уже в который раз первое место в рейтинге занял Вену.