Лоукостер SkyUp с октября начнет летать на Шри-Ланку

Компания также будет осуществлять авиаперевозки из Тель-Авива в Киев на период празднования еврейского Нового года.

Государственная авиационная служба Украины предоставила украинскому лоукостеру SkyUp разрешение на полеты по маршруту Киев-Коломбо (Шри-Ланка).

Об этом сообщается на сайте Госавиаслужбы.

Читайте такжеЛоукостер SkyUp запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин

Разрешение на выполнение международных воздушных перевозок вступит в силу с 1 октября 2019 года и будет действовать неограниченное время. SkyUp будет осуществлять авиарейсы компания дважды в неделю на регулярной основе.

Кроме того, лоукостеру предоставлено разрешение на осуществление авиаперевозок из Тель-Авива в Киев на период празднования еврейского Нового года для обеспечения авиатранспортом хасидских паломников. Такие рейсы SkyUp будет осуществлять ежедневно в период с 25 сентября по 4 октября.

Как сообщал УНИАН, лоукостер SkyUp запросил у Госавиаслужбы права на полеты из Киева на Шри-Ланку и в Австрию.