Киевский фуникулер завтра возобновит свою работу

В ходе регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Отмечается, что с 22 июля этого года столичный фуникулер был закрыт на ежегодный технический осмотр и ремонт. В ходе регламентных работ обновлены средства связи, настилы пола и потолка, проведен ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов, пантографов.

Читайте такжеWizz Air станет чаще летать из Львова

Завершение работ планировалось на 23 августа, но за день до этого в КГГА сообщили, что запуск в работу фуникулера отложен на неопределенное время.

"После испытательной нагрузки вытяжка троса превысила допустимую норму. Согласно экспертной оценке специалистов, этот вопрос требует дополнительного внимания и времени на коррекцию", - пояснили в "Киевпастрансе".