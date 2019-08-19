МАУ устроила большую распродажу билетов ко Дню Независимости Украины

Акция продлится до 1 сентября 2019 года и распространяется на рейсы из Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска.

МАУ начала большую распродажу билетов в честь Дня Независимости Украины, в рамках которой действуют скидки до 50% от тарифа.

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Перелеты по сниженным ценам можно забронировать в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки, пишет avianews.

Акция продлится до 1 сентября 2019 года и распространяется на рейсы из Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, которые будут выполняться в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.

Минимальные цены в одну сторону для вылета из Киева (при условии покупки билета в обе стороны):

Вильнюс — от 680 грн

Варшава — от 730 грн

Краков — от 730 грн

Львов — от 805 грн

Харьков — от 931 грн

Копенгаген — от 931 грн

Черновцы — от 956 грн

Запорожье — от 982 грн

Лондон — от 1007 грн

Вена — от 1032 грн

Стокгольм — от 1032 грн

Будапешт — от 1082 грн

Рига — от 1082 грн

Берлин — от 1082 грн

Ивано-Франковск — от 1107 грн

Дюссельдорф — от 1133 грн

Одесса — от 1158 грн

Херсон — от 1158 грн

Анкара — от 1183 грн

Франкфурт — от 1208 грн

Брюссель — от 1284 грн

Измир — от 1359 грн

Афины — от 1410 грн

Ларнака — от 1435 грн

Барселона — от 1485 грн

Мюнхен — от 1510 грн

Венеция — от 1586 грн

Рим — от 1636 грн

Болонья — от 1661 грн

Бергамо — от 1712 грн

Минск — от 1737 грн

Тбилиси — от 1737 грн

Милан — от 1812 грн

Кишинев — от 1812 грн

Прага — от 2064 грн

Ереван — от 2114 грн

Мадрид — от 2165 грн

Париж — от 2240 грн

Хельсинки — от 2290 грн

Баку — от 2316 грн

Стамбул — от 2366 грн

Женева — от 2819 грн

Цюрих — от 3171 грн

Каир — от 3171 грн

Амман — от 4128 грн

Дели — от 4229 грн

Тегеран — от 4707 грн

Бангкок — от 5135 грн

Нью-Йорк — от 5865 грн

Торонто — от 6293 грн

Пекин — от 6871 грн грн