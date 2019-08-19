МАУ устроила большую распродажу билетов ко Дню Независимости Украины
МАУ начала большую распродажу билетов в честь Дня Независимости Украины, в рамках которой действуют скидки до 50% от тарифа.
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Перелеты по сниженным ценам можно забронировать в города Европы, Северной Америки, Азии и Африки, пишет avianews.
Акция продлится до 1 сентября 2019 года и распространяется на рейсы из Киева, Львова, Одессы, Черновцов, Ивано-Франковска, которые будут выполняться в период с 1 ноября 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Минимальные цены в одну сторону для вылета из Киева (при условии покупки билета в обе стороны):
Вильнюс — от 680 грн
Варшава — от 730 грн
Краков — от 730 грн
Львов — от 805 грн
Харьков — от 931 грн
Копенгаген — от 931 грн
Черновцы — от 956 грн
Запорожье — от 982 грн
Лондон — от 1007 грн
Вена — от 1032 грн
Стокгольм — от 1032 грн
Будапешт — от 1082 грн
Рига — от 1082 грн
Берлин — от 1082 грн
Ивано-Франковск — от 1107 грн
Дюссельдорф — от 1133 грн
Одесса — от 1158 грн
Херсон — от 1158 грн
Анкара — от 1183 грн
Франкфурт — от 1208 грн
Брюссель — от 1284 грн
Измир — от 1359 грн
Афины — от 1410 грн
Ларнака — от 1435 грн
Барселона — от 1485 грн
Мюнхен — от 1510 грн
Венеция — от 1586 грн
Рим — от 1636 грн
Болонья — от 1661 грн
Бергамо — от 1712 грн
Минск — от 1737 грн
Тбилиси — от 1737 грн
Милан — от 1812 грн
Кишинев — от 1812 грн
Прага — от 2064 грн
Ереван — от 2114 грн
Мадрид — от 2165 грн
Париж — от 2240 грн
Хельсинки — от 2290 грн
Баку — от 2316 грн
Стамбул — от 2366 грн
Женева — от 2819 грн
Цюрих — от 3171 грн
Каир — от 3171 грн
Амман — от 4128 грн
Дели — от 4229 грн
Тегеран — от 4707 грн
Бангкок — от 5135 грн
Нью-Йорк — от 5865 грн
Торонто — от 6293 грн
Пекин — от 6871 грн грн