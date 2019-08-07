Тысячи туристов не смогли вылететь из лондонских аэропортов из-за сбоя в авиакомпании British Airways
17:35, 07 августа 2019Новости туризма
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Авиаперевозчик заверил, что пассажиры смогут перебронировать билеты в ближайшие дни.
Иллюстрация / REUTERS
Британская авиакомпания British Airways отменила более сотни рейсов из-за сбоя в системе.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.
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Тысячи туристов в этой связи остаются в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик.
В British Airways сообщили, что сбой произошел в системе из-за регистрации пассажиров и частичный сбой случился в "системе резервного копирования" для поддержки рейсов в рабочем состоянии".
По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры смогут перебронировать билеты на отмененные рейсы от 8 до 13 августа.
Как сообщал УНИАН, более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, следовавшего из Лондона в Валенсию (аэропорт Манисес).
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