Тысячи туристов не смогли вылететь из лондонских аэропортов из-за сбоя в авиакомпании British Airways

Авиаперевозчик заверил, что пассажиры смогут перебронировать билеты в ближайшие дни.

Британская авиакомпания British Airways отменила более сотни рейсов из-за сбоя в системе.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

Читайте такжеСтало известно, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех

Тысячи туристов в этой связи остаются в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик.

В British Airways сообщили, что сбой произошел в системе из-за регистрации пассажиров и частичный сбой случился в "системе резервного копирования" для поддержки рейсов в рабочем состоянии".

По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры смогут перебронировать билеты на отмененные рейсы от 8 до 13 августа.

Как сообщал УНИАН, более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, следовавшего из Лондона в Валенсию (аэропорт Манисес).