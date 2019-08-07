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Тысячи туристов не смогли вылететь из лондонских аэропортов из-за сбоя в авиакомпании British Airways

17:35, 07 августа 2019
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на CNN.

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Тысячи туристов в этой связи остаются в лондонских аэропортах Хитроу и Гатвик.

В British Airways сообщили, что сбой произошел в системе из-за регистрации пассажиров и частичный сбой случился в "системе резервного копирования" для поддержки рейсов в рабочем состоянии".

По словам представителя авиаперевозчика, пассажиры смогут перебронировать билеты на отмененные рейсы от 8 до 13 августа.

Как сообщал УНИАН, более десяти человек пострадали из-за задымления в кабине самолета авиакомпании British Airways, следовавшего из Лондона в Валенсию (аэропорт Манисес).

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Теги: #Лондон#British Airways#туризм