Во всем виновата птица: два рейса SkyUp задерживаются из-за инцидента в итальянском аэропорту

В частности, вовремя не вылетят рейсы PQ 716 «Римини - Одесса» и PQ 102 «Одесса - Киев».

По меньшей мере два авиарейса украинской авиакомпании SkyUp 5 августа 2019 года задержатся по причинам безопасности.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

В частности, вовремя не вылетят рейсы PQ 716 «Римини - Одесса» и PQ 102 «Одесса - Киев».

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«При заходе на посадку в Римини (Италия - ред.), птица попала в фюзеляж и погнула его. Для проведения всех технических формальностей и получения разрешения на взлет, нужно около 12-14 часов. Таким образом, рейс PQ 716 «Римини - Одесса» задерживается на соответствующее время», - сообщают в пресс-службе SkyUp.

В связи с задержкой этого рейса, также задерживается рейс PQ 102 «Одесса - Киев», который должен был выполнить этот же самолет.

При этом в авиакомпании заверили, что позаботились о пассажирах обоих задержанных рейсов.

Так, пассажиров рейса PQ 716 «Римини - Одесса» отвезли в гостиницу, где они будут ожидать вылета. Также авиакомпания предоставляет им все услуги, предусмотренные правилами перевозок пассажиров в случае задержки авиарейсов - напитки, питание и трансфер.

Для выполнения рейса PQ 102 «Одесса - Киев» в SkyUp предоставили заменный борт, но он рассчитан на 149 пассажиров, вместо 189. Еще 40 пассажирам в авиакомпании предложили два варианта решения: трансфер в Киев на автобусе с компенсацией стоимости билетов на самолет или же дождаться самолета из Римини и улететь в Киев. Во втором случае авиакомпания предоставит пассажирам размещение в гостинице и питание.

В то же время, будет ли изменение в расписании других рейсов, в авиакомпании пообещали сообщить дополнительно, когда будем соответствующая информация.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в начале июля 2019 года из-за поломок двух самолетов авиакомпании SkyUp пришлось перенести почти два десятка рейсов.