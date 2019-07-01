У SkyUp опаздывает 19 рейсов из-за поломок двух самолетов

Большинство опозданий коснулись перелетов из Киева или в Киев.

SkyUp объявил о задержке 19 рейсов 1 июля из-за возникновения технических проблем с двумя самолетами.

Большинство опозданий коснулись перелетов из Киева или в Киев, однако в списке задержанных также значится рейс Шарм-эль-Шейх-Львов, передает avianews.com.

По информации издания, одна из поломок возникла на самолете Boeing 737-800 с бортовым номером UR-SQA, который выполнял рейс PQ 7124 из Шарм-эль-Шейха в Харьков. При подлете к местному аэропорту воздушное судно развернулось и взяло курс на Борисполь, где совершило посадку.

В SkyUp заявили, что компания обеспечила трансфер для пассажиров из Борисполя в Харьков автобусами, в которые загрузили воду, сэндвичи и горячее питание.

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Список задержанных рейсов SkyUp: PQ 671 "Киев (Борисполь) – Катания" (задержка с 30 июня); PQ 672 "Катания – Киев (Борисполь)" (задержка с 30 июня); PQ 4413 "Киев (Борисполь) – Анталия"; PQ 4414 "Анталия – Киев (Борисполь)"; PQ 7801 "Киев (Борисполь) – Тиват"; PQ 7802 "Тиват – Киев (Борисполь)"; PQ 7109 "Киев (Борисполь) – Шарм–эль–Шейх"; PQ 7110 "Шарм–эль–Шейх – Киев (Борисполь)"; PQ 421 "Киев (Борисполь) – Батуми"; PQ 422 "Батуми – Киев (Борисполь)"; PQ 3101 "Киев (Борисполь) – Монастир"; PQ 3102 "Монастир – Киев (Борисполь)"; PQ 2080 "Шарм–ель–Шейх – Львів"; PQ 7011 "Киев (Борисполь) – Хургада"; PQ 7012 "Хургада – Киев (Борисполь)"; PQ 3121 "Харьков — Монастир"; PQ 3122 "Монастир – Харьков"; PQ 434 "Тбилиси – Киев (Борисполь)"; PQ 433 "Киев (Борисполь) –Тбилиси".

Ранее УНИАН сообщал, что 30 июня украинские туристы застряли в аэропорту итальянской Катании.