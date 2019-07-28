Аэропорт Барселоны из-за забастовки отменил почти сотню рейсов

Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда.

В аэропорту Барселоны в воскресенье отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Забастовка сотрудников аэропорта продолжается второй день. При этом правительство Испании обязало Iberia предоставлять минимальный уровень услуг", - говорится в сообщении.

В субботу из-за забастовки отменили 62 авиарейса. Кроме того, к ним прибавилось еще 32, которые отменили из-за плохой погоды в Барселоне.

"Сотрудники авиакомпании требуют улучшения условий труда. Теперь работникам не удалось договориться с руководством об удовлетворении их требований", - подчеркивает издание.

Международный аэропорт Барселоны - крупнейший аэропорт Каталонии, второй по величине в Испании после мадридского Барахаса.