Экспресс в "Борисполь" перевез полмиллиона пассажиров

С 10 мая 2019 года на указанном маршруте "Укрзализныця" начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

Акционерная компания "Укрзализныця" перевезла 500 тысяч пассажиров на экспресс-поезде Kyiv Boryspil Express, который был запущен в конце ноября 2018 года между железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

По информации пресс-службы, популярность экспресса существенно увеличилась в сезон летних отпусков.

"Так, если в декабре прошлого года - на старте проекта - экспресс перевозил около 1600 пассажиров в сутки, то в июле эта цифра достигла 3100. В планах "Укрзализныци" - дальнейшее развитие экспресса, в частности, открытие остановки на станции "Выдубичи" и увеличение подвижного состава на маршруте", - говорится в сообщении.

По данным компании, с 10 мая 2019 года на указанном маршруте "Укрзализныця" начала осуществлять регулярные перевозки пассажиров сдвоенными тандем-поездами.

"Сейчас в часы пик уже курсирует шесть сдвоенных поездов: №830 Киев (11:02) - Борисполь (11:41), №829 Борисполь (11:44) - Киев (12:26), №834 Киев (13:00) - Борисполь (13:38), №833 Борисполь (13:58) - Киев (14:38), №842 Киев (17:00) - Борисполь (17:38) и №841 Борисполь (17:41) - Киев (18:20)", - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2018 года "Укрзализныця" запустила железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь".

Железнодорожное сообщение между столицей и аэропортом функционирует в режиме 24/7, поезд ежесуточно осуществляет 27 рейсов, расчетное время в пути - 35 минут.