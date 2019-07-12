Всемирный день бортпроводника: смешные видео из жизни работников в небе (видео)

12 июля бортпроводники всего мира отмечают свой профессиональный праздник.

Удивительно, но в этой профессии почти столетняя история. Впервые она появилась в Германии в 1928 году. Тогда на борт самолета решили брать человека, которая бы обеспечивала сервис во время полета. Раньше этим занимался второй пилот, но это было слишком опасно для полета.

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины - чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов.

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Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек - это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени.

Бортпроводники буквально живут в небе и часто становятся героями курьезов.

УНИАН собрал подборку веселых видео ко всемирному дню бортпроводника.