«Железной леди» 130 лет: интересные факты про Эйфелеву башню (видео)

Самый известный символ Парижа, Эйфелева башня, отмечает 130-летие.

Башня высотой 320 метров находится на Марсовом поле напротив Йенського моста. Она построена к Всемирной выставке технологических новинок в 1889 году и названа именем конструктора Густава Эйфеля.

После выставки башню планировали разобрать, но власть передумала. Эйфелева башня выдержала критику части французской элиты и пережила две мировые войны. Теперь сооружение стало настоящим символом Парижа.

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Свой сегодняшний коричневый цвет башня приобрела в 1968 году. Его особый оттенок и специальный состав даже прозвали «Ейфелевый коричневый» - он используется исключительно для окрашивания знаменитого памятника. Кстати, для поддержки башни ее красят каждые семь лет, тратя на это 60 тонн краски.

Эйфелева башня работает 365 дней в году без выходных. Башню обслуживают около 700 человек в две смены. Что интересно, никаких субсидий башня от государства не получает - все работает на самообеспечении.

Ежегодно ее посещают около 6 миллионов людей, а парижане ласково называют башню «Железной леди».