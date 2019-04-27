В центре Киева заработали фонтаны (фото, видео)

Еще один комплекс фонтанов, который находится в акватории Русановского канала, начнет работать с 1 мая.

В Киеве на Крещатике и Майдане Незалежности заработали шесть фонтанов.

В частности, это фонтаны на Майдане Независимости – «Большой» и комплекс «Малые» фонтаны «Водяная пуля», «Каскадный» и «Основатели Киева», фонтан «Крещатик» на ул. Крещатик, 25.

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Фонтанный комплекс в акватории Русановского канала, состоящий из 12 фонтанов, свою работу начнет уже с 1 мая.

Как сообщили в Специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии «Киевводфонд», традиционно и в этом сезоне фонтаны «Большой» и «Малые» на Майдане Независимости, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме свето-музыкального шоу.

В КГГА граждан просят не купаться в фонтанах и не сбрасывать в них мусор, что может привести к поломке.

В этом году планируют выполнить капитальный ремонт фонтана на ул. Большой Васильковской, 119/121, который построен около 30 лет назад. Ремонт будет включать замену гранитной облицовки, замену электрокабелей, обновление приборов подсветки (около 90 шт.), установка нового насосного оборудования (10 шт.).

Напомним, в 2016 году начался капитальный ремонт фонтанного комплекса на Русановском канале. На сегодня уже восстановлена работа 12 фонтанов на Русановке.