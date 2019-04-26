Во Львове заработала Пасхальная Ярмарка (фото)

Ярмарка продлится до 12 мая.

Сегодня, 26 апреля, во Львове началась IX Пасхальная ярмарка.

Как пишет Дивись.info, продлится она до 12 мая.

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Следовательно, традиционно аллея перед Оперой стала центром украинских традиций, волшебным местом встречи друзей и близких и особенно атмосферной локацией для празднования Пасхи.

Отмечается, что в этом году для декорирования выбрали Яворивские традиционные мотивы.

Добавим, что на ярмарке львовяне и гости города имеют возможность посетить Пасхальную мастерскую, где каждый желающий сможет стильно задекорировать собственную праздничную корзину или же приобрести уже готовую, украшенную флористами-специалистами.

Кроме того, можно принять участие в бесплатных мастер-классах по росписи писанок, гончарства и изготовления кукол-мотанок.