За постояльцами гостиниц в Южной Корее тайно наблюдали в интернете

Видеокамеры были спрятаны в телевизионных приставках, настенных розетках и других электроприборах.

Более полутора тысяч постояльцев различных гостиниц в Южной Корее стали жертвами злоумышленников, которые снимали их скрытыми видеокамерами и вели видеотрансляцию в интернете в реальном времени.

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По сообщению полиции, эти противоправные действия совершались в 30 гостиницах в 10 различных городах, передает Би-би-си. Видеокамеры были спрятаны в телевизионных приставках, настенных розетках, держателях для фенов и других электроприборах, а трансляция велась на сайт с более чем 4 тыс. подписчиков.

По данному делу арестованы четыре человека. Сообщается, что, сотрудники гостиниц ничего не знали о скрытом наблюдении.

Подобное скрытое видеонаблюдение обнаруживают в Южной Корее не впервые. В частности, в 2017 году полиция получила 6400 сообщений о незаконных видеосъемках.