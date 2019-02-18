В датском старинном парке развлечений проходит грандиозный фестиваль света (видео)
11:31, 18 февраля 2019Новости туризма
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Всемирно известные художники приобщились к созданию четырех десятков инсталляций в разных уголках Копенгагена.
В Дании проводят фестиваль света.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Всемирно известные художники приобщились к созданию четырех десятков инсталляций в разных уголках Копенгагена. Одна из них, в парке Тиволи, с помощью лазеров и дыма имитирует редкое природное явление.
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Полюбоваться световыми инсталляциями смогло уже более 130 тысяч человек. В мэрии Копенгагена говорят — фестиваль света устраивают, чтобы утешить горожан во время темного зимнего месяца.
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