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На борту самолета Афины-Киев обнаружили неизвестное вещество, рейс перенесли

06:00, 11 февраля 2019
Новости туризма
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Рейс PS354 Афины-Киев отложен до 15.00 11 февраля / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании "Международные авиалинии Украины" на странице в Facebook.

Отмечается, что сосуд с веществом был передан на экспертизу, а сам рейс перенесен.

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"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был вылететь в 15.00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложен до 15.00 11 февраля", - говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что все пассажиры были размещены в гостинице, обеспечены питанием и трансфером из аэропорта в отель и обратно.

Ранее УНИАН сообщал, что крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) планирует запустить прямые рейсы из Киева в Аддис-Абебу (Народно-Демократическая Республика Эфиопия) не ранее 2020 года.

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Теги: #самолет#Афины#МАУ