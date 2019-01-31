"Парень на прокат": в Риме турагентство предлагает взять в аренду красавчика для Instagram

08:40, 31 января 2019
Новости туризма
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В Риме одиноким туристкам предлагают взять «парня напрокат» / brat-bg.com

Возможность взять напрокат молодого человека приятной наружности и сделать вместе с ним романтические фото для публикации в соцсетях появилась для туристов, приезжающих в Вечный город.

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Молодой человек является не только моделью, но и профессиональным фотографом. Он сможет сделать памятные снимки во время отпуска, сопровождая желающих по Риму, пишет italia-ru.com.

Это новая инициатива, запущенная американским туристическим агентством "Roma Experience". Руководство агентства не сомневается в ее успехе и планирует распространить услугу на другие итальянские города.

Стоимость трехчасовой аренды такого многопрофильного парня составляет 350 евро.

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Теги: #Италия#туристы#Рим