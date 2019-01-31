"Парень на прокат": в Риме турагентство предлагает взять в аренду красавчика для Instagram
Возможность взять напрокат молодого человека приятной наружности и сделать вместе с ним романтические фото для публикации в соцсетях появилась для туристов, приезжающих в Вечный город.
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Молодой человек является не только моделью, но и профессиональным фотографом. Он сможет сделать памятные снимки во время отпуска, сопровождая желающих по Риму, пишет italia-ru.com.
Это новая инициатива, запущенная американским туристическим агентством "Roma Experience". Руководство агентства не сомневается в ее успехе и планирует распространить услугу на другие итальянские города.
Стоимость трехчасовой аренды такого многопрофильного парня составляет 350 евро.